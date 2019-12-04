Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в его стране не называют ситуацию в Крыму аннексией со стороны России.

В интервью DW он сказал, что аннексия — «это слишком тяжелое слово применительно к Крыму».

«То, что произошло, то произошло», — отметил Токаев.

По его словам, в Казахстане не напуганы событиями в Украине, поскольку «у нас абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Российской Федерацией».

«Изначально мы верили в мудрость, порядочность российского руководства», — добавил он.