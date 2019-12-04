Второй день подряд быстро растёт стоимость валютной корзины из-за ослабления белорусского рубля.

За сегодня корзина валют подорожала на 0,33%. С начала декабря уже на 0,52%, а по итогам ноября был зафиксирован рост на 2,29%, пишет select.by.

Курс доллара поднялся на 0,0078 BYN до 2,1183 BYN/USD. Это максимальный уровень за три месяца.

Курс евро вырос на 0,0084 BYN до 2,3464 BYN/EUR. За последние 14 торгов евро дорожал 13 раз. Его суммарный прирост за это время составил +0,0888 BYN.

Европейская валюта по итогам сегодняшних торгов на бирже оказалась на максимуме за 175 дней.

Российский рубль укрепился на 0,0096 BYN до 3,3008 BYN/100 RUB. Российская валюта подорожала второй раз и перекрыла этим потери предыдущих двух дней, закрепившись на максимуме почти за 20(!) месяцев.