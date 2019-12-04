Михаил Мясникович подал в отставку с поста председателя Совета республики Национального собрания Беларуси, передает агентство «Интерфакс-Запад».

За отставку проголосовали все присутствовавшие в зале члены верхней палаты.

В конце ноября Александр Лукашенко на встрече с Мясниковичем заявил, что республика предлагает кандидатуру спикера на должность председателя коллегии ЕЭК.

«Конечно, мы думали над тем, кого же рекомендовать (на пост председателя коллегии ЕЭК- ИФ). Правда, и желающие были. Но я считаю, что это вам под силу, только вам. Потому что все кандидатуры, которые мне пришлось рассматривать, они слабее, менее опытны, менее дипломатичны. У вас все эти качества есть», — сказал Лукашенко.

Ранее Мясникович занимал должность главы Администрации президента Беларуси (с 1995 по 2001 годы) и руководителя Национальной академии наук Беларуси (в 2001-2010 годах). С 2010 по 2014 год был премьер-министром Беларуси. В январе 2015 года избран председателем Совета республики Национального собрания Беларуси пятого созыва, в октябре 2016 года — переизбран спикером верхней палаты шестого созыва.

В декабре в Санкт-Петербурге должен состояться очередной саммит ЕАЭС, где планируется принять решение по составу Коллегии Евразийской экономической комиссии, которая с февраля 2020 года будет работать уже под председательством Беларуси.