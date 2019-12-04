Хоккеисты минского «Динамо» потерпели четвертое поражение кряду в регулярном чемпионате КХЛ, сообщает Sputnik.

3 декабря минчане провели очередной выездной поединок – сражались против «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 4:1 (2:0, 2:1, 0:0). В составе сочинцев отметились Дмитрий Лугин (1-я минута), Юрий Александров (8-я) и Мальте Стремвалль (21-я и 28-я). У минчан забросил Дмитрий Знахаренко (37-я).

Это поражение для «зубров» стало четвертым подряд. За последние четыре встречи «бело-синие» пропустили 18 шайб, а забросили семь.

В турнирной таблице Западной конференции минчане занимают последнее место, набрав 26 баллов в 34 матчах. Отставание от зоны плей-офф 11 очков.

Следующую игру «зубры» проведут уже дома в пятницу, 6 ноября, против череповецкой «Северстали».

К слову, 3 декабря главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт отметил 50-летие.