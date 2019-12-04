Француз Мартен Фуркад победил в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит с 30 ноября по 8 декабря в шведском Эстерсунде.

Семикратный обладатель Большого хрустального глобуса преодолел расстояние в 20 км за 53 мин. 11,9 сек, сообщает БЕЛТА. Вторым оказался его партнер по команде Симон Дестье, проигравший лидеру 12,7 сек. Третьим стал также французский биатлонист Кантен Фийон Майе (отставание 1 мин. 50,8 сек.).

Лучший результат среди белорусов показал Антон Смольский, заняв 35-е место. Максим Воробей стал 43-м, Роман Елетнов — 45-м, Сергей Бочарников — 48-м.

У Сергея Бочарникова во время гонки на первом круге возникла проблема с креплением лыж. Спортсмену пришлось менять лыжи, в результате чего он потерял более одной минуты.

Продолжатся соревнования в Эстерсунде 5 декабря индивидуальной гонкой на 15 км у женщин.