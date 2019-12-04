Проект указа о повышении тарифов ЖКХ предполагает повышение тарифов не более чем на 5 долларов в эквиваленте.

Об этом заявил первый замминистра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец 3 декабря в Минске.

«Сейчас готовится соответствующий проект указа. Предполагается рост тарифов не более чем на $5, как это предусмотрено законодательством», — сказал Вежновец.

Документ планируется внести на рассмотрение президента в ближайшее время, чтобы он вступил в силу с 1 января 2020 года. Если же он вступит в силу в 2019 году, суммы в жировках увеличатся уже с 1 января будущего года.

В разработке проекта указа принимают участие специалисты МАРТ, Минжилкомхоза, Минфина и Минэнерго.