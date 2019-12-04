Решить проблему с кадрами в Минской области потребовал Александр Лукашенко от нового губернатора Минщины Александра Турчина в ходе совещания с активом области, передает sputnik.by.

Минский облсовет депутатов в среду утвердил Турчина в должности. Лукашенко признался, что решил лично представить коллективу облисполкома нового руководителя, чтобы сформулировать задачи и наиболее острые вопросы. Кадровый вопрос – один из них.

Развивать экономику региона более равномерно – еще одна из установок президента, которую Лукашенко дал новому главе области.

По его мнению, деловая активность и новые предприятия должны быть рассредоточены по всей территории региона, а не только рядом со столицей.

«Рассредоточив новые предприятия по всей территории, вы решите проблему равномерности развития области, а не только, как говорят в народе, «золотых земель» между первой и второй кольцевыми дорогами», – сказал Лукашенко.

Зарплаты в области должны расти, сказал президент. Но при этом уточнил, что они могут повышаться лишь в увязке с ростом производительности труда.

Лукашенко потребовал от руководства Минской области серьезно заняться вопросом привлечения иностранных инвестиций – в последнее время этот показатель упал.

«Серьезно займитесь иностранными инвестициями! Не упускайте из поля зрения завершение значимых инвестиционных проектов, которые реализуются на территории области», – заявил президент.

По его словам, это касается строительства горно-обогатительного комплекса, завода по выпуску спецмашин, организации производства теплообменников, электроавтобусов, троллейбусов и автобусов повышенной комфортности, фармацевтических субстанций, развития инженерной инфраструктуры в «Великом камне».

Лукашенко также потребовал больше внимания уделять инновационным производствам.

«Доля инновационной продукции в выпуске области – чуть более 11%. Это ниже, чем в среднем по стране, и всего четвертое место в республике», – заметил он.

Без повышения дисциплины решить поставленные задачи будет проблематично, подчеркнул президент. По его словам, наихудшая исполнительская дисциплина отмечается в сфере сельского хозяйства.

Подводя итог, президент сказал, что Минская область должна быть лидером в социально-экономическом развитии.