Усилия Национального банка РБ по дедолларизации белоруской экономики, похоже, привели к обратному эффекту: кредитная задолженность белорусских предприятий в иностранной валюте за октябрь выросла на 308 млн. долларов, а с начала года – на 485 млн. долларов.

По данным Нацбанка, на 1 ноября кредитная задолженность белорусских предприятий достигла 10,37 млрд. долларов. В октябре ее увеличили как государственные, так и частные предприятия, и небанковские финансовые организации.

Валютные кредиты привлекательнее рублевых

Резко выросли в октябре и валютные пассивы коммерческих банков: на 137,5 млн. долларов по сравнению с сентябрем (до 18,69 млрд. долларов). Основной прирост обеспечили резиденты, валютные средства которых в коммерческих банках поднялись за месяц на 220,8 млн. долларов – до 13,68 млрд. долларов. В результате средства резидентов на 1 ноября текущего года оказались выше, чем год назад, хотя и на довольно символическую сумму: 8 млн. долларов. Но впервые такое превышение в текущем году было зарегистрировано по итогам июня, то есть можно говорить о тенденции.

Увеличился в октябре и объем средств, привлеченных белорусскими банками от нерезидентов: на 53,1 млн. долларов (по сравнению с сентябрем) – до 4,74 млрд. долларов.

Судя по приведенным данным, в Беларуси сформировалась тенденция роста как валютных активов, так и валютных пассивов коммерческих банков. Не исключено, что это прямое следствие действий Нацбанка, направленных на дедолларизацию белорусской экономики. Для увеличения привлекательности белорусских рублей он поддерживает ставки по рублевым депозитам на уровне, намного превышающем проценты по валютным депозитам. Но это приводит к снижению ставок и по валютным кредитам, что увеличивает их привлекательность.

К тому же, курс белорусского рубля в текущем году до недавнего времени рос, что опять же является политикой Нацбанка, и способствует привлекательности кредитов в иностранной валюте.

Что касается кредитов в белорусских рублях, то задолженность юридических лиц по ним растет медленнее, чем по валютным. А основную часть прироста кредитной задолженности экономики в рублях обеспечивает население. Но не потому, что ему так нравятся рубли, а потому что выдавать физическим лицам валютные кредиты банкам запрещено.

Задолженность государственных предприятий в рублях увеличилась за октябрь всего на 26,8 млн. рублей по сравнению с сентябрем и достигла 5,43 млрд. рублей, а частных – на 8,6 млн. рублей – до 6,06 млрд. рублей. Для сравнения: задолженность населения по кредитам на финансирование недвижимости выросла на 151,5 млн. рублей (до 8,2 млрд. рублей), а задолженность населения по потребительским кредитам увеличилась на 105 млн. рублей по сравнению (до 5,36 млрд. рублей).

Качество кредитного портфеля банков при этом практически не ухудшается. Так, доля необслуживаемых кредитов в кредитах, подверженных кредитному риску, на 1 ноября текущего года составила 5%, почти как и год назад, когда данный параметр равнялся 4,9%.

Впрочем, это не означает, что ситуация с кредитами благополучна, просто банки постоянно осуществляют реструктуризацию практически безнадежных долгов ряда государственных предприятий. Как сообщил министр финансов РБ Максим Ермолович 29 ноября, в настоящее время завершается период реструктуризации долгов государственных предприятий, которая была осуществлена в 2015-2016 годах. Ее планируется продлить.

Население еще не закредитовано

Жители Беларуси, наверное, тоже, как и предприятия активно брали бы кредиты в валюте, но в Беларуси это запрещено, поэтому физические лица осуществляют заимствования в белорусских рублях. Если в прошлые годы потребительское кредитование часто опережало по темпам роста кредитование на финансирование недвижимости, то теперь, похоже, ситуация стала противоположной.

Причиной этого являются меры государства по финансированию льготного строительства жилья для многодетных семей. Чтобы увеличить спрос на такие кредиты, даже принято решение разрешить с 2020 года использовать материнский капитал на внесение первого взноса по кредитам.

В результате, отношение кредитов и займов на финансирование недвижимости к общей сумме кредитов, выданных коммерческими банками, за первую половину текущего года увеличилось на 0,8 процентного пункта и достигло 15,4%. Еще три года назад данный параметр составлял 12,5%.

Доля расходов физических лиц на обслуживание кредитов в их доходах остается на сравнительно невысоком уровне, хотя и быстро увеличивается. По данным на 1 июля текущего года она достигла 10,8%, хотя еще на начало года составляла 9,8%.

Это довольно значительная величина, но как это ни странно, просроченная задолженность по кредитам физическим лицам находится на удивительно низком уровне. По данным Нацбанка, на 1 ноября текущего года просроченная задолженность населения по кредитам на финансирование недвижимости составила всего 0,3 млн. рублей, а по потребительским кредитам – 34,9 млн. рублей. Год назад данные параметры были больше: 13,5 и 35,6 млн. рублей соответственно.

Впрочем, просроченная задолженность и юридических лиц в текущем году находится на крайне низком уровне. Так, у государственных предприятий на 1 ноября она составила всего 96,8 млн. рублей, а у предприятий частного сектора экономики – 96,6 млн. рублей. Но, как уже упоминалось выше, это указывает не на хорошее финансовое состояние предприятий, а на своевременные меры правительства и банков по реструктуризации плохих долгов.

В целом уровень кредитной задолженности населения РБ остается на сравнительно низком уровне по мировым стандартам. На 1 июля текущего года отношение данного долга к ВВП составило 9,5%.

Так что, судя по приведенным данным, до закредитованности населения в Беларуси еще далеко. Впрочем, физические лица имеют задолженность и по лизингу. Портфель лизинга для физических лиц на 1 октября текущего года по данным Нацбанка составил 680,9 млн. рублей, против 617,2 млн. рублей на 1 июля. За год данная задолженность выросла почти в полтора раза, но ситуации это принципиально не меняет, лизинговый портфель остается намного меньше кредитного. Так что пространство для расширения кредитования населения еще есть.