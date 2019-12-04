Данные цифры озвучил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович по итогам белорусско-сербского бизнес-форума.

«Общая сумма контрактов, которые подписаны, примерно 120 млн долларов. Это поставки белорусской продукции, — рассказал Владимир Улахович. — Это вполне хороший результат, потому что наш товарооборот, к сожалению, довольно скромный», пишет БЕЛТА.

Крупные контракты были подписаны в нефтехимической сфере. ОАО «Могилевхимволокно» заключило с сербским партнером соглашение на $ 50 млн, завод горного воска договорился о поставках продукции на 15 млн долларов. Традиционно были подписаны контракты на поставку белорусской автомобильной техники — сельскохозяйственных и грузовых машин. Были открыты также новые направления сотрудничества. ОАО «Молочный мир» подписало контракт на $ 3 млн. Достигнуты также договоренности о поставках продукции деревообработки.

Владимир Улахович считает, что в отдельных отраслях существует большой потенциал для наращивания белорусско-сербского взаимодействия.

«Деревообработка, фармацевтика, продукты питания, аграрная сфера, туризм, ИT и логистика — в каждой сфере мы можем очень сильно прибавить», — отметил председатель БелТПП.