Госдума приняла в третьем чтении закон о переводе российских работников на электронные трудовые книжки, передает «Росбалт».

Электронные книжки появятся с начала 2020 года, но по желанию работника он сможет сохранить бумажную. Таким правом выбора не смогут воспользоваться работники, которые трудоустроились впервые.

Предполагается, что сведения из электронных трудовых книжек будут храниться в электронной базе Пенсионного фонда. «В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, месте его работы, его трудовой функции, переводах работника на другую постоянную работу, об увольнении работника с указанием основания и причины прекращения трудового договора, другая предусмотренная настоящим Кодексом, иным федеральным законом информация», — говорится в принятом законе.

Если работник обнаружит ошибки в электронной версии трудовой книжки, он должен будет написать заявление, на основании которого работодателю вменяется в обязанность исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и направить их в Пенсионный фонд.