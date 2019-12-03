В Минске 30 ноября вечером водитель автобуса показал фигу пассажиру. Пассажир разместил видео в Сети. За короткий промежуток времени оно собрало много комментариев.

Находясь в салоне автобуса на остановке пассажир обратился к водителю за билетом. Он передал водителю 10-рублевую купюру, однако водитель ответил, что сдачи нет. Водитель предложил пассажиру ехать по «факту».

Когда пассажир поинтересовался у водителя, что значит ехать по факту, то в ответ водитель автобуса предположил, что пассажиру следовало в школе лучше учиться, чтобы не задавать глупые вопросы.

В ответ пассажир сфотографировал карточку водителя. На что тот отреагировал очень бурно. Он начал кричать, показал комбинацию из 3-х пальцев, а после вышел из кабины.

Водитель автобуса забежал в салон и продолжил «выяснять отношения», яростно жестикулируя.

Действия пассажира, по мнению водителя, схожи с провокацией, они на тот момент якобы угрожали безопасности движения.

Пассажир надеется, что руководство предприятия после произошедшего инцидента даст оценку действиям работника.