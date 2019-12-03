Следственный комитет выясняет обстоятельства происшествия в поселке Юбилейный Минского района, где сын смертельно ранил своего отца.

«По данным следствия, 2 декабря около 22.30 в одной из квартир многоэтажного дома произошел семейный конфликт между нетрезвым 44-летним мужчиной, его женой и 22-летним сыном. Во время ссоры они переместились в подъезд дома, где мужчина нанес своей супруге несколько ударов ножом, после чего направился в сторону сына. Во время борьбы 22-летний парень смог выхватить нож и нанес несколько ударов отцу», — рассказали в Следственном комитете, передает БЕЛТА.

Мужчина скончался от полученных травм. Своевременно прибывшие на место медики доставили его жену больницу, где ей оказана помощь. Прибывшая на место следственно-оперативная группа осмотрела квартиру и подъезд дома, изъяла орудие преступления.

«В отношении 44-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 139 УК (покушение на убийство). Допрошены потерпевшая, свидетели, соседи семьи, а также 14-летний сын, оказывавший помощь матери до приезда медиков. Известно, что ранее 44-летний мужчина привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством в отношении своей супруги», — проинформировали в СК.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, в том числе были ли превышены 22-летним сыном пределы необходимой обороны. В его отношении планируется назначение комплексной судебно-психологической экспертизы.