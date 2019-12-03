Для кого опасен рост кредитной задолженности.

По данным Нацбанка, на 1 ноября этого года белорусы были должны банкам 13 миллиардов 599 миллионов рублей. В эту сумму входят потребительские кредиты, кредиты на недвижимость и авто, а также карты рассрочки.

По сравнению с предыдущим месяцем объем кредитной задолженности вырос на 255 миллионов рублей, с началом года — на 2 миллиарда рублей, а с ноябрем прошлого года — на 2 миллиарда 431 миллион рублей. В главном банке не исключают, что могут пойти на дополнительные ограничения, если темпы кредитования ускорятся.

По словам старшего аналитика Альпари Вадима Иосуба, кредитная задолженность населения устойчиво растет уже несколько лет, каждый месяц обновляются исторические рекорды.

— Причиной является восстановление доходов населения после кризиса 2015-2016 годов, причем доходы растут, в том числе, и в реальном выражении, и в валютном эквиваленте. Более высокие доходы населения позволяют выдавать ему больше кредитов.

— На что народ сейчас, в основном, тратит кредитные деньги?

— Все кредиты делятся на кредиты для приобретения или ремонта недвижимости, а все остальное – это потребительские кредиты, а они могут быть на что угодно.

— Кому выгоден рост кредитования населения?

— Он выгоден самим людям, которые с помощью кредитов могут позволить себе что-то купить, что иначе не купили бы или долго на это копили. Рост выгоден банковской системе, торговле. Только порядка 0,3% от кредитов, выданных физическим лицам, являются необслуживаемыми. Процент «плохих кредитов», выданных предприятиям, в десятки раз больше и составляет порядка 7%.

— Является ли сумма в 13,6 миллиарда рублей критической для кредиторов?

— Это вполне нормально. Кредитование превращается в проблему в том случае, если кредиты плохо обслуживаются, не возвращаются. Нынешний уровень кредитов беспроблемный, и есть потенциал для их безболезненного роста.

— Но в то же время в Нацбанке не исключают, что могут пойти на дополнительные ограничения, если темпы кредитования ускорятся. Как понимать такие заявления?

— Потенциально рост кредитования может привести к давлению и на цены, и на курс рубля. Тут Нацбанк хочет заранее подстелить соломку. И если в будущем будет заметно негативное влияние роста кредитования, НБ примет меры. Пока же этого негативного влияния не видно: с одной стороны, кредит растет, с другой стороны, инфляция в последние два года находится на исторических минимумах, валютный рынок более или менее стабильный, так что пока нет необходимости в мерах ужесточения.

— С приближением президентской кампании людям, возможно, опять повысят зарплаты. Не приведет ли это к очередному буму кредитования?

— В следующем году ожидается плановый рост зарплат именно бюджетникам. Рост в целом по экономике будет достаточно умеренным. Даже без прямой связи с выборами очевидно, что рост кредитования будет продолжаться и в следующем году. Оно непрерывно растет уже несколько месяцев, хотя темпы этого роста постепенно замедляются. Так что в следующем году тенденция будет такова: кредитование будет расти, но все медленнее и медленнее.