Минэнерго РФ и Беларуси подписали индикативный баланс на поставку 24 млн т нефти в 2020г, сообщает «Интерфакс-Запад» со ссылкой на неназванных источников.

По словам одного из них, баланс, как и на 2019 год, остался в объеме 24 млн тонн.

Другой источник уточнил, что из общего объема 23,5 млн тонн планируется поставить трубопроводным транспортом, 500 тыс. тонн — железнодорожным.

В пресс-службе Минэнерго РФ «Интерфаксу» подтвердили данную информацию. «Мы подписали (индикативный баланс — ИФ), но в части таможенных взаимозачетов это вопрос Минфина», — сообщили агентству в российском ведомстве.

Годовой баланс поставок нефти из РФ в Беларусь на данный момент составляет 24 млн тонн, фактически Минск закупает 18 млн тонн, остальные 6 млн тонн «перетамаживаются», то есть в белорусский бюджет перечисляются экспортные пошлины с этого объема. Такая схема была согласована сторонами в апреле 2017 года. В 2017 году стороны договорились о такой схеме как механизме субсидирования договорной цены на газ на 2018-2019 годы ($127 и $129 за 1 тыс. кубометров соответственно).