Супруга президента США Мелания Трамп показала, как Белый дом украсили к Рождеству и Новому году. Праздничный декор резиденции президента США выдержан в белом и зеленом цветах.

В прошлом году новогодний декор Белого тема был более ярким. В частности, в одном из холлов президентской резиденции поставили около 40 красных елей. Пользователи соцсетей посчитали их подходящими для фильмов ужасов.