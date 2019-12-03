Супруга президента США Мелания Трамп показала, как Белый дом украсили к Рождеству и Новому году. Праздничный декор резиденции президента США выдержан в белом и зеленом цветах.
В прошлом году новогодний декор Белого тема был более ярким. В частности, в одном из холлов президентской резиденции поставили около 40 красных елей. Пользователи соцсетей посчитали их подходящими для фильмов ужасов.
The People’s House @WhiteHouse is ready to celebrate Christmas and the holiday season! pic.twitter.com/oejKW3mC15
— Melania Trump (@FLOTUS) November 26, 2018