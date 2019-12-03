Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся 7 декабря в Сочи для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе и по газовой проблематике, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает агентство «Интерфакс-Запад».

Отвечая на вопрос журналистов, какова повестка предстоящих переговоров на высшем уровне, Песков сказал: «Вопросы двусторонних отношений и, прежде всего, «дорожной карты», развития союзнических отношений, Союзного государства».

«Это крупные инвестиционные проекты, которые на двусторонней повестке дня, это и газовые дела — весь комплекс двусторонних отношений», — отметил он.

На уточняющий вопрос, можно ли эту встречу назвать решающей в выборе пути интеграции двух стран, Песков ответил: «Путь интеграции двух стран давно был выбран, у нас есть соответствующий договор между двумя странами, мы идем поступательно по пути развития нашего Союзного государства«.

Ранее подготовку встречи на 7 декабря Путина и Лукашенко проанонсировала белорусская сторона.