Аргентинский нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси в рекордный шестой раз стал обладателем «Золотого мяча». Церемония вручения премии лучшему футболисту года по версии журнала France Football прошла в парижском театре Шатле.

Ранее Лионель Месси становился обладателем «Золотого мяча» в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. У Криштиану Роналду в активе пять «Золотых мячей» (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

В сезоне 2018/19 Месси в составе «Барселоны» выиграл чемпионат Испании, став лучшим бомбардиром турнира (36 голов) и Лиги чемпионов (12). В общей сложности в этом сезоне он забил 51 мяч, выиграв «Золотую бутсу». Вместе со сборной Аргентины 32-летний нападающий занял третье место на Кубке Америки, забив один мяч.

Месси дебютировал в 2004 году в «Барселоне», в ее составе он провел всю карьеру. Аргентинец является 10-кратным чемпионом Испании, шестикратным обладателем Кубка Испании, восьмикратным обладателем суперкубка страны, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА, трехкратным победителем клубного чемпионата мира. В составе сборной Аргентины он завоевал золото Олимпийских игр 2008 года, серебро чемпионата мира 2014 года (был признан лучшим игроком турнира), стал трехкратным серебряным призером Кубка Америки и бронзовым призером турнира. Также он был признан лучшим игроком мира по версии ФИФА в 2009 и 2019 годах.

Месси шесть раз получал «Золотую бутсу», которая вручается лучшему бомбардиру европейского сезона, по шесть раз он становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и чемпионата Испании. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов (114 голов), уступая только Роналду, и первое место в списке снайперов первенства Испании (428).

Нападающий сборной Аргентины 13 раз был включен в символическую сборную года по версии ФИФА. Ему принадлежит рекорд по количеству голов за один календарный год (91 гол в 2012 году).

Премия «Золотой мяч» была учреждена главным редактором еженедельника France Football Габриэлем Ано.

«Золотой мяч» выигрывали три футболиста, представлявшие СССР: Лев Яшин (1963) – единственный вратарь, ставший лауреатом премии, Олег Блохин (1975) и Игорь Беланов (1986).