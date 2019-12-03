Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит Беларуси порядка €259 млн.

Как сообщает ОНТ, кредитное соглашение, предусматривающее реконструкцию 12 мостов и трассы М3, было подписано главой Минтранса Алексеем Авраменко и старшим банкиром ЕБРР Еленой Гордеевой.

Как пояснил глава Минтранса, соглашение предусматривает два транша: первый, объемом в €126 млн., будет предназначен для реконструкции 12 мостов на республиканских дорогах. Второй, размером в €133 млн., пойдёт на модернизацию 47-километрового участка трассы Минск – Витебск (М3).

Ожидается, что реализация кредитной программы может начаться уже в 2020 году.

Европейский банк реконструкции и развития начал свою деятельность в Беларуси ещё в 1992 году. С тех пор эта финансовая организация проинвестировала у нас в стране 119 проектов. Текущий портфель оценивается почти в полмиллиарда евро.