Дочь актеров, которой исполнилось 13 лет, поразила поклонников звездной пары, сделав серьезный шаг к трансгендерному переходу.

Дочь актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта – Шайло официально сменила имя: отныне она будет отзываться на имя Джон.

Мальчишеский стиль в одежде и короткая стрижка давно перестали удивлять поклонников экс-супругов. Шайло не раз заявляла о том, что хочет сделать операцию по смене пола, на что поклонники лишь скептически ухмылялись, списывая на детское баловство. И хотя Джоли всегда поддерживала своего ребенка, мало кто верил, что актриса смирилась с решением дочери.

Шайло Джоли-Питт все-таки смогла официально сменить девичье имя: отныне в документах звездной наследницы значится мужское имя — Джон. Как сообщило издание New Idea, смена имени была оформлена после разрешения родителей-актеров.

Оказалось, что «мистер и миссис Смит» настолько бояться травмировать дочь, что просто не смогли отказать ей. Ко всему прочему, скандальный развод пары не мог не сказаться на одной из наследниц актеров, которая очень редко видится с обеспокоенным отцом.