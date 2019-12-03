Самая известная белоруска в мире моды Марина Линчук родила первого ребенка – девочку. Фото с малышкой она разместила вчера на своей странице в социальной сети Instagram.

О том, что ожидает первенца, манекенщица сообщила там же еще в начале лета. И с тех пор продолжала радовать поклонников красивыми постами с фото, документирующими ход беременности и процесс приспособления к новому для нее положению, пишет belmir.by.

Несмотря на все трудности, связанные с ожиданием ребенка, белоруска продолжала участвовать и в серьезных съемках. Так, она стала одной из моделей, представивших новую коллекцию одежды Zara Mum для женщин, готовящихся стать мамами.

Марине Линчук 32 года. Она сотрудничала с множеством самых именитых брендов одежды – Versace, Donna Karan, Christian Dior, Dolce & Gabbana, Givenchy, Gucci и так далее.

В 2009 году французский Vogue назвал ее в числе тридцати лучших моделей 2000 годов наряду с Жизель Бюндхен, Натальей Водяновой, Лили Коул и другими.