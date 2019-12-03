Белорус Андрей Жук посмертно получил звание героя Франции. Он был одним из 13 военных, которые неделю назад погибли в Мали. Военные погибли при столкновении двух вертолетов во время операции против джихадистов.

Уроженец Беларуси 11 лет прослужил во французском Иностранном легионе и дослужился до звания старшего сержанта, передаёт «Еврорадио» со ссылкой на rfi.fr.

2 декабря в Париже состоялась национальная церемония прощания с погибшими военнослужащими. В своей речи президент Эманюэль Макрон подробно напомнил о каждом из них.

Французский президент сообщил, что Андрею Жуку было 43 года и 11 лет назад он поступил на службу в Иностранный легион сапером десанта.

«Он прошел образцовый воинский путь до горнострелкового спецназа. Он несколько раз участвовал в операциях в регионе Сахеля. 2-й инженерный полк Иностранного легиона сохранит память об этом солдате исключительной храбрости. Память о французе — не по крови, унаследованной от предков, а по пролитой им крови. Он был отцом четверых детей. Он сделал свой выбор — защищать нашу страну и наши ценности», — подчеркнул Макрон.

Известно, что первый контракт на службу в Иностранном легионе наш соотечественник подписал 30 января 2008 года. Специальное обучение на базе легиона завершил отличником боевой подготовки. В июне 2008-го поступил на службу во 2-й инженерный полк. В звании легионера 1-го класса вскоре стал инструктором. В феврале 2010-го получил звание капрала, а в 2011-м дослужился до унтер-офицерского статуса. Звание старшего сержанта Андрей Жук получил 1 января 2018 года.

С 2017 года служил в элитном подразделении 27-й горнострелковый бригады.

По информации Минобороны Франции, Андрей Жук участвовал в трёх французских военных операциях за рубежом, служил в Афганистане, Мали, Французской Гвиане и на французской военной базе в Джибути.

За время службы Андрей Жук был награждён бронзовым крестом «За воинскую доблесть» (Croix de la Valeur militaire) и несколькими медалями.