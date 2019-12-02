Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты Америки (США) могут помочь Киеву в возвращении Крыма. Об этом он заявил в интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza, передает РБК-Украина.

Зеленский предложил формат переговоров: Украина, Россия, США.

«Думаю, что в деле с Крымом могли бы помочь США. Мог бы быть такой формат переговоров: Украина, Россия, США», — сказал он.

Украинский президент отметил, что будет поднимать этот вопрос на нормандской встрече.

«Я спрошу на саммите, можем ли мы разговаривать о Крыме в этом кругу. Если нет, то мне бы хотелось, чтобы мы согласовали еще какой-то формат. Эта наша территория, и я бы хотел, чтобы она к нам вернулась», — заявил он.

Ранее представительство президента Украины в Автономной Республике Крым обратилось к Apple из-за обозначения Крыма российской территорией в своих приложениях. В СМИ появилась информация, что в программе «Погода» Apple на территории России начала показывать Крым и Севастополь территорией РФ.