В центре Киева на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской вечером в воскресенье, 1 декабря, неизвестный злоумышленник «выстрелом из неизвестного оружия ранил мальчика, который находился в салоне машины», сообщается на странице Facebook МВД Украины.

Как уточняется в сообщении, «от полученного огнестрельного ранения ребенок умер в карете «скорой» по дороге в больницу». В Киеве проводится «специальная полицейская операция по поиску злоумышленника», а «по факту убийства начато уголовное производство».

Целью стрелявшего был автомобиль Range Rover, которым управлял отец убитого мальчика, депутат Киевской областной рады и ресторатор Вячеслав Соболев. В машине также находилась его жена и мать ребенка.

47-летний Вячеслав Соболев владеет рестораном «Марио» в Киеве, возле которого и произошла стрельба, уточняется на сайте «ТСН». В Киевской областной раде он входит в комиссию по вопросам бюджета и финансов. В прошлом Соболев работал заместителем мэра Донецка и зампредседателя правления НАК «Нафтогаз Украины».