В Бухаресте состоялась жеребьевка группового этапа финального турнира футбольного Евро-2020.

Действующий чемпион команда Португалии оказалась в группе F вместе со сборными Франции и Германии. Четвертый участник будет определен в марте 2020 года после плей-офф Лиги наций. Сборная Беларуси может попасть в эту группу после встречи с Грузией в полуфинале лиги D. В случае успеха, белорусская команда может попасть в группу С, где будут играть команды Австрии, Нидерландов и Украины.

Составы остальных групп финального турнира:

А — Турция, Италия, Уэльс, Швейцария.

В — Дания, Финляндия, Бельгия, Россия.

D — Англия, Хорватия, Чехия, победитель лиги С.

Е — Испания, Швеция, Польша, победитель лиги В.

Встречи финального турнира футбольного Евро-2020 будут проходить с 12 июня по 12 июля. Открытие состоится на “Стадио Олимпико” в Риме, финал — на лондонском “Уэмбли”.