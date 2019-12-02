В Беларуси будут по новой схеме рассчитывать бюджет прожиточного минимума. Этот показатель увеличили за счет части, которая отведена на покупку непродовольственных товаров и оплату услуг. Об этом говорится в постановлении Совмина № 581от 29 августа 2019 года. Документ вступил в силу с 1 декабря, пишет TUT.BY.

Прожиточный минимум состоит из двух частей: суммы на минимальный набор продуктов для основных групп населения и суммы на непродовольственные товары и услуги. Раз в квартал цены на продукты пересчитывают и меняют размер БПМ. А вот вторую часть просто считают в процентах от первой части. С сентября 2014 года по 1 декабря 2019 года вторая (на услуги и непродтовары) составляла 77% от первой (на продукты).

С 1 декабря процент, отведенный на коммуналку, одежду, шампунь, мыло и прочее, увеличили до 83%.

Напомним, БПМ — это минимальная сумма, которая нужна человеку для удовлетворения своих потребностей и поддержания определенного уровня жизни. Проще говоря, эта сумма, на которую можно выжить. Для каждой группы населения она своя — для студентов одна, для пенсионеров — другая, для трудоспособных людей — третья. С 1 ноября 2019 года бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения составляет 231,83 рубля.