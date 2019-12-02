Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) утвердила на посту гендиректора организации аргентинца Рафаэля Гросси, сообщается на сайте агентства.

Как уточняется, 58-летний Гросси стал шестым главой МАГАТЭ и будет исполнять полномочия до декабря 2023 года.

Новый глава агентства принес присягу и пообещал беспристрастно работать во благо организации.

Гросси обладает большим опытом дипломатической работы и ранее представлял Аргентину в ряде международных организаций. С 2010 по 2013 год был помощником гендиректора МАГАТЭ по вопросам политики и начальником канцелярии. В 2013 году стал послом Аргентины в Австрии, а также ее представителем в международных организациях в Вене.