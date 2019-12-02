В минувшие выходные помощник президента Беларуси по вопросам национальной безопасности Виктор Лукашенко посетил заключительный этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в Абу-Даби. Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на медиаофис правительства Дубая.

Кроме Виктора Лукашенко автогонку из ВИП-ложи смотрели президент Армении Армен Саркисян, министр по делам молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов, дважды премьер-министр Казахстана, а нынче председатель Комитета национальной безопасности Карим Масимов, президент Татарстана Рустам Минниханов, руководитель Чечни Рамзан Кадыров, бывший король Испании Хуан Карлос, жена князя Монако Альбера II Шарлен и другие.

В сообщении медиаофиса говорится, что этап «Формулы-1» в ОАЭ посетили многие высокопоставленные гости «из братских и дружественных стран», включая Саудовскую Аравию, Бахрейн, Малайзию, Мальдивы, Кувейт, Ирак, Гвинею, Сейшельские острова, Оман, Египет, Уганду и Бразилию.

В официальном пресс-релизе среди гостей значится и глава Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко.

Заключительный этап «Формулы-1» выиграл пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон. Для британца, который ранее досрочно завоевал свой шестой чемпионский титул, эта победа стала 11-й в завершившемся сезоне и 84-й в карьере.