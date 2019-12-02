По газопроводу «Сила Сибири» начались поставки российского газа в Китай. Об этот сообщает ТАСС.

Дан старт эксплуатации газопровода в ходе телемоста с участием президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера.

Общая протяженность «Силы Сибири» составит около 3000 километров.

В мае 2014 года «Газпром» подписал с китайской компанией CNPC 30-летний договор о поставках топлива в Китай. Документ предполагает ежегодную поставку 38 млрд кубометров газа по трубопроводу «Сила Сибири».

Газопровод предназначен для транспортировки топлива из Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай.