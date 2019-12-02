На прошлой неделе белорусский рубль ослаб ко всем трем валютам и упал. Какой будет погода на валютном рынке в начале зимы? Старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб рассказал об этом в комментарии Myfin.by.

– На прошедшей неделе на внешних рынках особо сильных колебаний валют не наблюдалось. Пара евро/доллар снизилась с 1,1070 до 1,1010, или на 0,5%.

К российскому рублю иностранные валюты подорожали. Доллар – с 63,6 до 64,1 российского рубля, или на 0,7%. Евро подорожал меньше – с 70,4 до 70,5 российского рубля, или на 0,2%.

Зато на белорусском рынке неделя выдалась достаточно бурной. Доллар подорожал на 2,85%. Евро вырос на 2,30%. Российский рубль подорожал на 2,14%.

В результате валютная корзина выросла за неделю на 2,39%. Это вторая неделя, когда белорусский рубль ослабляется к корзине. Причем это самый высокий недельный рост стоимости корзины с февраля 2016 года.

Так как на внешних рынках особой динамики не было, наблюдаемое движение не имеет внешних причин. Это в чистом виде снижение белорусского рубля.

Кстати говоря, в пятницу, 22 ноября, российский рубль обновил максимум с начала текущего года.

Явных макроэкономических причин для такого снижения белорусского рубля нет.

В этих условиях можно предположить, что такое движение связано с покупкой валюты в больших по белорусским меркам объемах какими-то крупными отечественными предприятиями, например, для погашения валютного кредита или для оплаты импортного контракта.

Характерно, что с понедельника по четверг ежедневно дорожали, причем достаточно динамично, все три иностранные валюты. Но уже на пятничных торгах все три валюты немного подешевели.

Можно предположить, что эта закупка валюты предприятиями закончилась и поэтому на начавшейся неделе начнется откат курсов назад. Откат будет небольшой, вряд ли за неделю курсы инвалют упадут к тем уровням, с которых начался их рост.

Тем не менее, доллар может снизиться до 2,09 белорусского рубля. Евро может подешеветь до 2,30 белорусского рубля. А российский рубль может снизиться 3,26 белорусского рубля за 100 российских.