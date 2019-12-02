Яндекс изучил поисковые запросы белорусов со словом «недорого» и выяснил, на чём они хотят сэкономить. В 2019 году люди больше всего интересовались бюджетными квартирами, машинами и мебелью.

Чаще всего белорусы искали, где купить или снять дешёвую квартиру (13% от общего числа запросов со словом «недорого»). На втором месте — приобретение дома (7%), третье место разделили между собой дачи и комнаты. При этом белорусы стараются подешевле не только приобрести, но и обустроить жилье. В запросах встречаются комбинации «недорого» со словами «лестница», «окно» и «обои».

На втором месте категория «транспорт». Больше всего люди спрашивали про автомобили. Из альтернативных способов передвижения их интересовали велосипед и электровелосипед. Стоит отметить, что помимо самих транспортных средств, люди искали сопутствующие товары: шины, диски и прицепы.

Интересует белорусов и недорогая мебель. Самый популярный запрос — кухни, чуть реже — шкафы и диваны. В технике и электронике лидируют смартфоны. Ещё ищут принтеры, ноутбуки и планшеты.

Еще белорусов интересуют недорогие услуги: лидируют маникюр, доставка и эпиляция.

ТОП-5 самых популярных категорий со словом «недорого» в поиске Яндекса:

1) Недвижимость

2) Транспорт

3) Мебель

4) Техника и электроника

5) Услуги

Реже всего белорусы ищут недорогие способы отдохнуть, попутешествовать и развлечься. Люди искали недорогие отели, гостиницы, хостелы, санатории и пансионаты, а также задавали такие запросы, как «недорого поесть», «кафе недорого» и «сауны недорого».