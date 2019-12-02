Следственное управление Комитета государственно безопасности Беларуси завершило предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина и бывшего генерального директора «Белтелекома» Сергея Сиводедова, говорится в сообщении ведомства.

«Завершено предварительное расследование уголовного дела по многочисленным фактам получения и дачи взяток в ходе поставок в Республику Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения», — отметили в КГБ, передает «Интерфакс».

По информации комитета, всего обвинения по ст. 430 и 431 (получение и дача взяток) предъявлены 16 должностным лицам и представителям коммерческих структур, в том числе двум гражданам России.

В частности, продолжили там, фигурантами уголовного дела являются:

заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Андрей Втюрин, который обвиняется в получении взяток в сумме не менее $190 тыс. и подстрекательстве к даче взятки;

генеральный директор РУП «Белтелеком» Сергей Сиводедов, обвиняется в получении взяток в сумме не менее $470 тыс. и 15 тыс. евро;

председатель правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр» Феликс Касперович, обвиняется в получении совместно с Подгорным взяток в общей сумме не менее $868 тыс. 750;

заместитель начальника главного управления информационных технологий Национального банка Беларуси Андрей Подгорный, обвиняется в получении совместно с Касперовичем взяток в общей сумме не менее $868 тыс. 750;

начальник главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка Игорь Кудасов, обвиняется в получении взяток в общей сумме не менее $30 тыс.;

директор РУП «Информационно-вычислительный центр Министерства финансов Республики Беларусь» Юрий Зданевич, обвиняется в получении взяток в общей сумме $82,5 тыс.;

начальник управления информационной безопасности департамента безопасности ОАО «АСБ «Беларусбанк» Алексей Милованов, обвиняется в получении взятки в сумме $27 тыс.;

исполнительный директор ОАО «Банк БелВЭБ» Юрий Пономарев, обвиняется в получении взяток в общей сумме $13 тыс., а также выгоды имущественного характера на сумму 1 тыс. фунтов стерлингов;

фактический руководитель ООО «Мобильный сервис» Владимир Жилин, обвиняется в даче взяток в общей сумме не менее $900 тыс. 250;

представители компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком» Виталий Горбачев и Владимир Казанцев (граждане РФ), обвиняются в даче взяток в сумме не менее $190 тыс.

«После ознакомления обвиняемых с материалами уголовное дело будет передано в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь для направления в суд», — добавили в КГБ.

КГБ Беларуси в мае сообщил о задержании бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Беларуси Андрея Втюрина (в 2007-2014 гг. руководитель службы безопасности президента) и генерального директора «Белтелекома» Сергея Сиводедова, указав россиян в качестве фигурантов-взяткодателей.