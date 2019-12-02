В Сети появилось видео строящегося на пр. Дзержинского здания, где накануне произошло обрушение перекрытий. Последствия обрушения сняли с высоты птичьего полета и разместили на YouTube-канале Top Down, сообщает агентство «Минск-Новости».

Видео Top Down

ЧП на стройке дома жилого комплекса «Гранд Хаус» на пр. Дзержинского, 19, случилось вечером 30 ноября. Как уточнили в МЧС, произошло обрушение опалубки с жидким бетоном и плиты перекрытия 19-го этажа. Общая площадь обрушения — 400 кв. м. В момент инцидента на 20-м этаже здания находились двое рабочих — они не пострадали.

Обломки строительных конструкций повредили стоящие в 20 м от здания легковые автомобили — Peugeot 607 и Opel Astra. Причины произошедшего уточняются, строительно-монтажные работы на объекте временно прекращены.