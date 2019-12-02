Итальянская спортсменка Доротея Вирер заняла первое место в спринте на первом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит с 30 ноября по 8 декабря в шведском Эстерсунде, сообщает БЕЛТА.

Доротея Вирер преодолела расстояние в 7,5 км за 19 мин. 48,5 сек. Второй пересекла финишную черту норвежская спортсменка Марте Ройсланд (отставание на 8,6 сек.). Замкнула тройку лидеров чешская биатлонистка Маркета Давидова (отставание на 11,9 сек.).

У белорусских девушек Елена Кручинкина финишировала 31-й, Динара Алимбекова — 46-й. Ирина Кривко показала 56-й результат, Анна Сола — 59-й.

Среди белорусских парней лучшим в спринте стал Сергей Бочарников, заняв 22-е место.

Продолжатся состязания 4 декабря индивидуальной гонкой у мужчин.