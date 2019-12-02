Минфин подготовил проект указа президента, меняющего нынешнюю систему уплаты госпошлины.

Согласно проекту указа, вместо государственной пошлины будет введена плата, носящая неналоговый характер. При этом размер дорожного сбора не изменится. Об этом глава Минфина Максим Ермолович рассказал в интервью СТВ.

Отвязав сбор от техосмотра, государство усилит контроль за его уплатой, предупредил Ермолович. При этом для автолюбителей предусмотрены меры стимулирования и льготы при уплате сбора на длительный период.

Предложение включить сбор в цену топлива в Минфине сочли наименее справедливым. При таком варианте оно подорожало бы на 10 копеек. При этом нагрузка, которая составляет «сотни миллионов рублей», распределилась бы «практически на все перевозимые товары, включая продовольственную группу». Это привело бы к подорожанию продуктов, пояснил министр. «То есть люди, у которых нет автомобилей, заплатят этот сбор. У которых есть автомобили – заплатят и через топливо, и через продукты питания».

Министр предположил также, что проект указа пройдет еще одно обсуждение, на котором окончательное решение будет принято.