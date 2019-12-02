Австралийские ученые из Университета Нового Южного Уэльса предложили альтернативу пластику в качестве упаковочного материала. Новый материал, который изготавливается из отходов банановых плантаций, не только биоразлагаем, но и пригоден для повторного использования.

Химики Джаяшри Аркот (Jayashree Arcot) и Мартина Штенцель (Martina Stenzel) обратили внимание, что при выращивании бананов используется только 12 % выращенных растений — плоды. Остальное чаще всего выбрасывается после сбора урожая. Лишь незначительное количество идет на изготовление текстиля или на компост. Поскольку после каждого плодоношения банана надземные части растений отмирают, рентабельность их производства значительно снижается.

Ученых наиболее привлекли ложные стебли бананов — плотные многослойные мясистые трубки, образованные вложенными друг в друга крупными листьями (настоящий стебель у банана очень маленький и на поверхности почвы чаще всего вообще не виден). Аркот и Щтенцель решили использовать эти ложные стебли для выработки целлюлозы. Материал для исследований им предоставил Королевский ботанический сад Сиднея. «Псевдостебель на 90 % состоит из воды, поэтому твердые отходы в конечном итоге сокращаются до 10 %, — говорит Джаяшри Аркот. — Мы приносим псевдостебель в лабораторию и нарезаем его на кусочки, высушиваем при очень низких температурах в сушильном шкафу, а затем измельчаем в очень тонкий порошок».

Полученный порошок промывается и подвергается химической обработке. В результате из него выделяется наноцеллюлоза, которая представляет собой очень ценный материал с широким спектром применения. В частности, ученые полагают, что она может стать альтернативным источником для одноразовой упаковки пищевых продуктов.

Сейчас получаемый в итоге материал имеет вид тонких листов, больше всего похожих на бумагу для выпечки. Но ученые говорят, что, в зависимости от предназначения, банановую целлюлозу можно будет выпускать в разных формах. Материал нетоксичен, а при попадании в почву, как показывают эксперименты, разлагается в течение шести месяцев. «Материал также пригоден для вторичной переработки. Один из наших аспирантов доказал, что мы можем перерабатывать его три раза без каких-либо изменений свойств», — сказала профессор Аркот.

Ученые также работают над созданием новых материалов из отходов с плантаций хлопчатника и риса.