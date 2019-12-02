19 человек погибли в катастрофе автобуса в Забайкалье

В Забайкальском крае пассажирский автобус, который ехал из Сретенска в Читу, упал с моста на лёд замерзшей реки Куэнга. По последним официальным данным МЧС, погибли 19 человек, в том числе двое детей, передает Радио Свобода.

ДТП произошло утром в воскресенье, 1 декабря. По данным МЧС, пострадали 22 человека, трое из них в крайне тяжёлом состоянии. 14 человек доставлены в центральные районные больницы городов Нерчинск и Сретенск. Всего в автобусе ехали 43 пассажира и водитель.

⚡️Пассажирский автобус Чита-Сретенск слетел с трассы на реку и перевернулся. Сообщают, что внутри находилось 44 человека, включая водителя. Тяжело пострадали семеро. На месте работают пять бригад скорой, а так же пожарные и ГИБДД pic.twitter.com/7fYn1EXaCc — URA.RU (@ura_ru) December 1, 2019

По предварительным данным, причиной катастрофы стало лопнувшее колесо. Из-за него водитель не справился с управлением, автобус пробил ограждение моста и упал в реку.