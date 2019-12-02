В Забайкальском крае пассажирский автобус, который ехал из Сретенска в Читу, упал с моста на лёд замерзшей реки Куэнга. По последним официальным данным МЧС, погибли 19 человек, в том числе двое детей, передает Радио Свобода.

ДТП произошло утром в воскресенье, 1 декабря. По данным МЧС, пострадали 22 человека, трое из них в крайне тяжёлом состоянии. 14 человек доставлены в центральные районные больницы городов Нерчинск и Сретенск. Всего в автобусе ехали 43 пассажира и водитель.

По предварительным данным, причиной катастрофы стало лопнувшее колесо. Из-за него водитель не справился с управлением, автобус пробил ограждение моста и упал в реку.

19 человек погибли в катастрофе автобуса в Забайкалье
Фото https://novostipmr.com
19 человек погибли в катастрофе автобуса в Забайкалье
Фото: https://novostipmr.com
19 человек погибли в катастрофе автобуса в Забайкалье
Фото: Газета.ру

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