Внешний государственный долг Беларуси за октябрь вырос на 100 млн долларов и составил на 1 ноября 16,6 млрд долларов.

С начала года внешний госдолг сократился на 300 млн долларов. Такую информацию опубликовал Минфин.

Сообщается, что в октябре Беларусь привлекла из-за рубежа 65,4 млн долларов, в том числе 42,1 млн долларов от правительства и банков России, 5,5 млн — от Всемирного банка, 16,3 млн долларов — от Экспортно-импортного банка Китая и 1,5 млн долларов от ЕБРР и СИБ.

За десять месяцев Беларусь получила из-за границы 923 млн долларов займов, в том числе 601,8 млн долларов от правительства и банков РФ, 79,3 млн — от Всемирного банка, 62,8 млн долларов — от Экспортно-импортного банка КНР, и 28,6 млн долларов — от ЕБРР и СИБ. Кроме того, 150,5 млн долларов было получено от размещения облигаций в России.

В октябре Беларусь погасила 49,4 млн долларов внешнего долга, в том числе 30 млн долларов было возвращено правительству РФ, 19,4 млн долларов — Всемирному банку.

Всего январь-октябрь по внешним обязательствам было выплачено 1 322,8 млн долларов, в том числе 563,3 млн долларов вернули России, 414,4 млн долларов — банкам КНР, 264,8 млн долларов — ЕФСР, 77,9 млн — Всемирному банку, 1,7 млн — ЕБРР и СИБ, 700 тыс. — товарно-кредитной корпорации США.

Внутренний госдолг на 1 ноября составил 8,7 млрд рублей. Он не изменился за октябрь, а с начала года снизился на 200 млн рублей. В течение десяти месяцев на внутреннем рынке было размещено облигаций на 771,2 млн долларов, а погашено — на 551,4 млн долларов и 227,2 млн рублей.

Государственный долг в целом на 1 ноября составил 42,7 млрд рублей. За десять месяцев он снизился на 2,7 млрд рублей.