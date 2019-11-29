В Беларуси с 2021 года запретят использование и продажу одноразовой пластиковой посуды в заведениях общественного питания, сообщает Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

На какую посуду будет распространяться запрет, пока неизвестно. МАРТ должен разработать ее перечень в течение трех месяцев.

В настоящее время Министерством антимонопольного регулирования проводится анализ рынка посуды в секторе общественного питания в целях подготовки перечня одноразовой пластиковой посуды, использование и продажа которой будет запрещена в объектах общественного питания.

Постановление о запрете одноразовой пластиковой посуды в заведениях общепита приняло белорусское правительство. 28 ноября его зарегистрировали в Национальном реестре правовых актов. Текст документа пока не опубликован.

В марте 2019 года в Беларуси была принята директива президента, которая предусматривает снижение использования полиэтиленовой упаковки и замещение ее упаковкой из стекла и бумаги.

Пластиковые изделия составляют 85% всего мусора в Мировом океане. Около половины этих изделий — одноразовые.