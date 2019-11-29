Свердловские правоохранительные органы выясняют информацию о гибели в Екатеринбурге девятилетнего мальчика из Беларуси. Одной из версий называется версия о «сектантском следе», об этом в четверг сообщили российские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах региона.

Также сообщается, что мать ребенка, которая могла придерживаться нетрадиционных религиозных взглядов, якобы вернулась в Беларусь.

Согласно информации из открытых интернет-источников, тело убитого мальчика было обнаружено в Чкаловском районе Екатеринбурга. Об исчезновении ребенка в полицию

заявила сестра матери ребенка. В квартире женщины был проведен обыск.

Как сообщают СМИ, по одной из версий, мальчика били, чтобы «изгнать бесов», а потом вынесли из квартиры тело и закопали в лесопарковой полосе. По предварительной версии, преступление могло быть совершено в октябре этого года.

Детский омбудсмен региона Игорь Мороков сообщил агентству РИА «Новости», что аппарат уполномоченного по правам детей в Свердловской области проверит информацию СМИ об убийстве родителями своего сына.