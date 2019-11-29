У Арины Соболенко умер отец

В семье первой ракетки Беларуси случилась трагедия. Сегодня, 29 ноября, в 6.10 утра умер отец именитой теннисистки Сергей Соболенко, сообщили в Национальном олимпийском комитете.

Мужчине еще не было и 45 лет. Чуть более недели назад он был госпитализирован, сообщает tut.by.

Именно отец, бывший хоккейный вратарь, привел Арину в теннис, когда ей было шесть лет.

В семейном архиве Соболенко есть снимок Сергея с обладателем Кубка Стэнли Николаем Хабибулиным и главным трофеем Национальной хоккейной лиги. Вероятно, он был сделан во время визита российского вратаря в Минск в 2004 году после победного для его команды «Тампа-Бэй Лайтнинг» сезона.

Редакция «Народной Воли» выражает соболезнования Арине Соболенко и ее близким.