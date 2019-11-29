Людмилу Реутскую суд Фрунзенского района Минска признал виновной в получении взяток и мошенничестве. В своем последнем слове она просила наказать за то, что принимала — подарки в виде конфет и цветов. Что касается денег, с первого дня задержания Реутская настаивает: она их никогда не брала, пишет TUT.BY.

— Я полна желания и сил работать на благо своей родины, приносить пользу обществу. Пожалуйста, не наказывайте меня за того, чего не совершала. Никогда в жизни не принимала никаких денег. Накажите за то, что принимала. Верю в справедливый приговор и правосудие, — говорила во время последнего слова Людмила Реутская, начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава.

Сегодня суд Фрунзенского района Минска огласил приговор Реутской. Планировалось, что приговор огласят в среду, но его перенесли на сегодня. Увидев в зале родных и коллег, Людмила Реутская улыбалась и старалась держаться. Суд признал ее виновной в мошенничестве и получении взяток и приговорил к 6 годам лишения свободы.

Реутской также запрещено на протяжении 5 лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей. Она должна возместить процессуальные издержки 584 рублей, iPhone, кондиционер и кресло — конфисковать.

Кроме того, суд вынес частное определение в адрес Минздрава. Как зачитала судья Юлия Близнюк, Людмила Реутская не могла по антикоррупционному законодательству принимать подарки, исключение — протокольные и официальные мероприятия. Но в нарушение закона начальник управления Минздрава принимала подарки, это говорит об «отсутствии должного контроля со стороны заместителя министра». В месячный срок министр здравоохранения должен сообщить суду о том, что ведомство сделало, чтобы устранить нарушения.

— 6 лет — это ужас! — плакали присутствующие в зале.

Суд Фрунзенского района убрал из обвинения ч. 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере) и признал Реутскую виновной по ч. 1, ч. 2 ст. 430 УК (Получение взятки повторно). Из того, что прозвучало в суде: начальника управления Минздрава признали виновной в получении 7906 рублей (скорее всего, это стоимость всех подарков). По версии же обвинения, она получила подарков и взяток на сумму 52 тысячи рублей. Однако, видимо, суд не доказал, что Реутская брала деньги от Ларисы Рубцовой, поэтому обвиняемой вернут часть средств, которые она перечисляла на счет СК.

Напомним, Людмилу Реутскую задержали в сентябре 2018 года. По версии следствия, она брала взятки за перерегистрацию лекарств, внесение изменений и продление регистрации, выдачу лицензии «Стимэнерджи» на фасовку и упаковку препаратов.

Из четырех взяткодателей в суде выступили трое. Они рассказывали, что дарили начальнику управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава цветы, сыр, вино, конфеты, ежедневники. Людмила Реутская считала: так ее от души поздравляют с праздниками, и принимала подарки. Денег она никогда не брала. Но ключевой свидетель по делу Лариса Рубцова, глава представительства французской фармацевтической компании Fic Medical, утверждала обратное. Взятки передавала на Новый год и 8 Марта.

— Понимала, это не совсем правильное деяние. Но система была построена так, что без материальных поощрений работать будет сложно, практически невозможно, — давала показания в суде Рубцова и рассказывала, что за взятку фирма мужа получила лицензию на фасовку и упаковку лекарственных средств.

Судебное разбирательство по делу Людмилы Реутской длилось два месяца. Процесс вела судья Юлия Близнюк, государственный обвинитель — Валерия Таратынко, интересы обвиняемой представлял адвокат Андрей Санкович.

Выступая в прениях сторон, государственный обвинитель заявила: вина Людмилы Реутской в суде доказана и попросила признать ее виновной по ч. 2, 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере), ч. 1 ст. 209 УК (Мошенничество) и приговорить к 7 годам лишения свободы. iPhone, вентилятор и офисное кресло конфисковать как «ценности, приобретенные преступным путем».

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.