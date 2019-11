Мужчина с ножом напал на людей в здании рядом с Лондонским мостом. «Задержан мужчина. Насколько мы понимаем, несколько человек получили ранения», — говорится в сообщении полиции в Twitter. В департаменте уже заявили, что предварительно рассматривают данное нападение как теракт.

Злоумышленник был задержан на Лондонском мосту — сразу несколько человек кинулись к нему с разных сторон, повалили на землю, началась драка. На кадрах видео, снятого очевидцем из двухэтажного автобуса, видно, что преступник оказывал активное сопротивление. Он ударил одного из полицейских ножом, вырвался и побежал, ему вслед прозвучали выстрелы.

Корреспондент BBC, случайно оказавшийся на мосту в момент инцидента, сообщил, что вначале видел, как на мосту дралась группа мужчин — несколько человек пытались усмирить одного. Затем прибыла полиция, люди побежали с моста, и прозвучали сначала два выстрела, а затем еще несколько.

Телеканал SkyNews сообщил, что злоумышленник был застрелен полицейскими, однако в полиции это не подтвердили, подчеркнув, что он задержан. На мосту, действительно, погиб человек, но это не нападавший.

