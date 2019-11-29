Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Беларуси, квалификационные соревнования к главным стартам четырехлетия пройдут в Перу, Китае, Японии, США и Великобритании.

Розыгрыш очков олимпийского рейтинга продолжится с 16 марта 2020 года. Первый турнир в дисциплинах «парк» и «стрит» состоится в Лиме (Перу), после чего спортсмены переедут в китайский Яньчэн.

В дисциплине «стрит» борьба за рейтинг также развернется на временной трассе в Нанкине (Китай) и на турнире в Самукаве (Япония), после чего скейтеры вновь встретятся в американском Лонг-Бич. Финальными отборочными турнирами к Играм станут чемпионаты мира в Лондоне («стрит» с 19 по 24 мая) и Нанкине («парк» с 26 по 31 мая).

На XXXII летних Олимпийских играх в Токио в общей сложности 80 скейтеров (мужчин и женщин) разыграют медали в двух дисциплинах: «стрит» (26 и 27 июля) и «парк» (5-6 августа). Соревнования пройдут в спортивном парке Ariake.