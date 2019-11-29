Высокие оптимистические ожидания руководителей белорусских предприятий, характерные для первой половины года, к концу года снизились.

Об этом говорится в мониторинге предприятий реального сектора экономики Республики Беларусь за август-октябрь 2019 года, опубликованном Нацбанком.

В нем отмечается, что в ноябре 2019 г. — январе 2020 г. руководители предприятий ожидают незначительное увеличение объемов производства и снижение спроса. Вместе с тем, участники мониторинга ожидают рост отпускных цен, увеличение потребности в кредитовании и сокращение числа занятых. Кроме того, в ближайшие три месяца участники мониторинга ожидают рост потребительских цен (77,1 процента респондентов) и некоторое замедление снижения обменного курса белорусского рубля по отношению к российскому рублю и к доллару.

Как говорится в мониторинге, в августе-октябре 2019 г. 72,2 процента опрошенных руководителей предприятий высказались за неизменность курса белорусского рубля. Укрепление национальной валюты предпочли бы 15,5 процента респондентов, на целесообразность ее девальвации указали 12,2 процента участников мониторинга. Интенсивность влияния изменений курса белорусского рубля на хозяйственную деятельность в августе-октябре 2019 г., по оценкам респондентов, снизилась. Баланс ответов по данному вопросу составил минус 4 процента. Влияние колебаний курса национальной валюты сильнее всего ощущали на себе предприятия промышленности. Представители других видов деятельности данное влияние оценили как слабое.