Порядок распределения чартеров между туроператорами рекомендовано разработать авиакомпании «Белавиа», соответствующее предупреждение размещено на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Ведомство вынесло предупреждение в связи с наличием в работе «Белавиа» признаков нарушения антимонопольного законодательства, передает Sputnik.by.

Как пояснили в МАРТ, летом прошлого года авиакомпания отказалась выполнять обязательства перед одним из туроператоров по чартерным воздушным перевозкам по маршруту Минск – Хургада – Минск. Однако в тот период такие полеты выполнялись по заказу иного туроператора.

В связи с этим ведомство рекомендовало «Белавиа» до 15 января 2020 года разработать и утвердить локальный акт, который определит недискриминационный порядок распределения чартерных рейсов между заказчиками, когда количество заявок превышает возможное число полетов.

Компания должна уведомить Министерство антимонопольного регулирования и торговли о выполнении предупреждения в течение трех дней от крайнего срока.