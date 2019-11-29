Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сформирует новое правительство перед президентскими выборами в 2020 году.

«Разговор будет лежать в плоскости корректировки состава правительства. Я этого не скрывал: основой этап, конечно, будет после Нового года, когда правительство отчитается о результатах деятельности», — сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

«И как в былые времена, прежде чем идти на президентские выборы, я всегда формировал правительство и не только — всю вертикаль власти, чтобы люди видели, с кем же, если вдруг изберут, действующий президент будет работать», — подчеркнул он.

Выборы президента Беларуси должны состояться в 2020 году, не позднее 30 августа.

В ноябре Лукашенко заявил, что планирует вновь баллотироваться на пост президента. «Я свою кандидатуру предложу на этих выборах, но если я буду чувствовать, что вы категорически против, то, конечно, я буду переживать, но, тем не менее, вы должны мою кандидатуру отвергнуть на выборах», — сказал он.