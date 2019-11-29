Александр Лукашенко принял решение о назначении министра экономики Беларуси Дмитрия Крутого на должность первого заместителя премьер-министра.

Занимавшего этот пост Александра Турчина назначили председателем Минского облисполкома.

По мнению Лукашенко, Александра Турчина пора выводить на самостоятельную работу, чтобы «серьезно на него посмотреть и проверить в деле».

Такой подход поддержала и глава Администрации президента Наталья Кочанова. «Если Турчин уходит фактически с экономической должности в правительстве, то, думаю, министр экономики мог бы занять ее, — цитирует главу государства БЕЛТА. — Заодно мы посоветуемся, кто будет работать министром экономики».

Александр Лукашенко пояснил, что руководство Минской области меняется не в связи с кадровыми проблемами: нынешний губернатор Анатолий Исаченко покидает должность по состоянию здоровья.

Кандидатуру Дмитрия Крутого на правительственный пост в свое время поддерживал сам Александр Турчин. По его словам, Крутой — один из наиболее подготовленных специалистов в правительстве.

«Я думаю, вы предложите кандидатуру хорошего министра, который будет патриотом Беларуси, будет достойно вести диалог не только на Востоке, но и на Западе. Дорожные карты (с Россией. — Прим. БЕЛТА) пока останутся за ним, будем тут помогать, насколько надо. Опора, поддержка будет нормальной. Нам не надо сейчас менять руководителя нашей группы, тем более немного осталось: буквально несколько дней до окончания этой работы. Потом, если будет нужно и если группы сохранят работу, министр спокойно заместит эту должность», — добавил Александр Лукашенко.

Кто займет освободившуюся должность министра экономики, пока неизвестно.

Дмитрий Крутой

Родился в 1981 году в Белыничах. Детство провел в Кличеве. Окончил Белорусский государственный технологический университет (2003), Академию управления (2010).

В 2004—2006 — экономист в Министерстве лесного хозяйства. В 2006—2014 работал в управлении лесного комплекса Министерства экономики. В 2014—2018 — заместитель, затем первый заместитель министра экономики. В 2018—2019 — министр экономики.

Александр Турчин

Родился в 1975 году в Новогрудке. Окончил Белорусский государственный экономический университет (2002), Академию управления (2009).

Работал заведующим магазином в Новогрудском районе, налоговым инспектором в Новогрудском районе, главным контролером-ревизором Министерства финансов по Новогрудскому району и Гродненской области.

В 2004—2010 годах работал сначала начальником финансового отдела, а затем заместителем председателя Кореличского райисполкома. В 2010—2012 — председатель комитета по экономике Минского облисполкома, в 2012—2015 — заместитель председателя Минского облисполкома. В 2015—2016 — помощник президента по Гомельской области. В 2016—2018 — руководитель Аппарата Совета министров.

В 2018—2019 — первый вице-премьер.