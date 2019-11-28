На 2019 год прогноз роста роста экономики Беларуси снижен с 1,8% до 1%. На 2020 год прогноз снижен с 1,3% до 0,9%, на 2021 год — до 0,5%.

Пересмотр прогноза осуществлен «на фоне ожидаемого ухудшения внешних условий, ограниченных возможностей для стимулирования спроса, а также неопределенностью в отношении белорусско-российских переговоров по вопросам дальнейшей экономической интеграции и оказания двусторонней финансовой поддержки».

Как отметил на пресс-конференции экономист ВБ Кирилл Гайдук, прогноз банка в середине года основывался на предположении о том, что «будет какая-либо компенсация, скажем, в районе 50% от потенциальных потерь Беларуси от налогового маневра».

«Сейчас мы видим, что пока ситуация очень неопределенная, поэтому наш прогноз построен на том, что компенсации пока не предвидится», — добавил он.

Прогноз роста на 2020-2021 годы тоже снижен из-за «неблагоприятных условий торговли, ограниченных возможностей стимулирования внутреннего спроса, структурных проблем». Всемирный банк прогнозирует нарастание долга сектора госуправления. В 2019 году он составит 44,7% ВВП, в 2020 году – 49,4% ВВП, в 2021 году – 51,6% ВВП. В этом и следующем годах банк прогнозирует снижение чистого экспорта, сальдо счета текущих операций составит в 2019 году минус 1,9% ВВП, в 2020 году – минус 5,6% ВВП.

Как пояснил Кирилл Гайдук, Всемирный банк не прогнозирует рецессию. Но динамика спроса у основных торговых партнеров Беларуси сохраняется неблагоприятная, что влияет на снижение белорусского экспорта.