В Ушачском районе сгорел дом, погиб хозяин

В Ушачском районе (Витебская область) в агрогородке Ореховно при пожаре дома погиб его хозяин, сообщили в областном управлении МЧС, передает БЕЛТА.

Сообщение о возгорании по ул. Полевой поступило сегодня спасателям в 04.47. Наблюдалось открытое горение дома, сильное задымление. Во время тушения работники МЧС на полу в коридоре нашли труп хозяина, инвалида 2-й группы.

Выяснилось, что накануне пожара хозяин дома со своей супругой находились у соседей. Жена осталась, а муж вернулся домой. Рано утром супруга вместе с соседями услышала сработку выведенного на улицу сигнала автономного пожарного извещателя.

В результате пожара в доме повреждена кровля, потолочные перекрытия, стены и имущество. Дом для дальнейшего проживания не пригоден.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — неосторожность при курении.