Педофила, причастного к совершению преступлений в Минске, задержали в Полоцке с помощью детей.

Подозрительного мужчину с полуобнаженной девочкой на коленях в кустах на берегу Полоты заметили три восьмиклассницы — Злата Дягель, Милена Орел и Диана Сачек. Их появление спугнуло злоумышленника, однако девочки начали преследовать его.

На помощь они вызвали своих друзей Максима Бубнова, Тимофея Карасева, Марка Лешенко, Гасана Гусейнова, Рената Хамзаева, Владислава Шпета и Дениса Макаевича. Один из подростков позвонил отцу и рассказал о случившимся, а также попросил вызвать милицию и назвал место, где они находятся. В результате мужчину задержали.

Как позже установит по отобранным у задержанного образцам ДНК экспертиза, этот мужчина причастен к преступлению против половой неприкосновенности, совершенному в отношении девочки в Минске в 2017 году.

Таким образом, педофила будут судить за два особо тяжких преступления, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

А бдительных ребят из Полоцка наградили почетными грамотами и подарочными сертификатами одного из магазинов райцентра.